16:25, 4 сентября 2025Силовые структуры

Устроивший резню в квартире бывшей жены россиянин раскрыл мотивы преступления

В Москве суд арестовал мужчину за убийство экс-жены на Нижней Масловке
Варвара Митина (редактор)

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

В Москве суд арестовал 53-летнего местного жителя, который расправился с 30-летней бывшей женой и ранил ее мужа. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов города.

Мужчина будет под стражей месяц и 28 суток.

В столичной прокуратуре сообщили «Ленте.ру», что после развода с женой и появления у нее нового возлюбленного обвиняемый стал постоянно ревновать и злиться, тайно приезжал к ее дому и с помощью бинокля следил за сыновьями.

Мужчина рассказал, что в очередной раз приехал к дому экс-супруги. Он зашел к ней в квартиру, чтобы поговорить, однако они снова стали ссориться. Когда женщина пыталась вытолкать бывшего мужа из квартиры, в коридор вышел ее возлюбленный.

«В тот момент я испытал сильную злость, обиду и захотел его убить. Я вынул из чехла нож, который находился у меня на поясе с левой стороны, подбежал к нему и стал наносить удары ножом в область грудной клетки, живота и плеча (...) Я не хотел останавливаться», — заявил обвиняемый.

Пострадавшему удалось скрыться в ванной. Тогда фигурант заметил бывшую жену и ударил ее ножом. Поняв, что женщина не выжила, обвиняемый стал резать себя.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 1 сентября на улице Нижней Масловке. Пострадавшего мужчину удалось спасти.

