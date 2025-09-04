Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:54, 4 сентября 2025Россия

В Госдуме назвали заявление Путина ответом на вопрос «хотят ли русские войны?»

Депутат Шеремет назвал приглашение Зеленского Путиным в Москву сигналом Западу
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетВстреча Путина и Зеленского

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Приглашение украинского лидера Владимира Зеленского в Москву президентом России Владимиром Путиным является ответом на вопрос «хотят ли русские войны?», заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости.

Так депутат прокомментировал заявление Владимира Путина, который пригласил Владимира Зеленского в Москву для встречи по просьбе американского президента Дональда Трампа. Беседа на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена и вести к позитивным результатам, подчеркнул он.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

«Своим приглашением президент России перехватил инициативу, не давая Зеленскому продолжать паразитировать на поприще мирной повестки... Это не двусмысленный, а прямой сигнал и ответ Западу на вопрос "хотят ли русские войны?"», — сказал парламентарий.

Шеремет добавил, что Путин показал готовность России положить конец конфликту. Это противопоставлено поведению Зеленского, которому нужна эскалация, уверен депутат.

До этого глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал список стран, где могли бы встретиться российский и украинский президенты. Это может быть Австрия, Святой престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушел из жизни Джорджо Армани

    Россиян предупредили о «синдроме ночной еды»

    Турист выпил пиво на могиле в Японии и навлек на себя ненависть местных жителей

    Налоговики стали активно проверять доходы некоторых россиян

    На Западе заявили о возможности приезда Зеленского в Москву

    В российском регионе членов преступной группы «Сельмаш» приговорили к большим срокам

    Зеленский раскрыл подробности заседания «коалиции желающих»

    Дуров рассказал Маску о беспричинных нападениях Запада на славян

    Неуловимые воры проникли в магазин с помощью бензопилы и украли 218 миллионов рублей

    Кадыров сообщил о присвоении «дорогому брату» звания генерал-лейтенанта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости