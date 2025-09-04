В Госдуме назвали заявление Путина ответом на вопрос «хотят ли русские войны?»

Депутат Шеремет назвал приглашение Зеленского Путиным в Москву сигналом Западу

Приглашение украинского лидера Владимира Зеленского в Москву президентом России Владимиром Путиным является ответом на вопрос «хотят ли русские войны?», заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости.

Так депутат прокомментировал заявление Владимира Путина, который пригласил Владимира Зеленского в Москву для встречи по просьбе американского президента Дональда Трампа. Беседа на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена и вести к позитивным результатам, подчеркнул он.

«Своим приглашением президент России перехватил инициативу, не давая Зеленскому продолжать паразитировать на поприще мирной повестки... Это не двусмысленный, а прямой сигнал и ответ Западу на вопрос "хотят ли русские войны?"», — сказал парламентарий.

Шеремет добавил, что Путин показал готовность России положить конец конфликту. Это противопоставлено поведению Зеленского, которому нужна эскалация, уверен депутат.

До этого глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал список стран, где могли бы встретиться российский и украинский президенты. Это может быть Австрия, Святой престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.