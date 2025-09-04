Мир
В истории со сбоем в самолете фон дер Ляйен нашли неувязку

Politico: В самолете фон дер Ляйен в Болгарии не пропадал сигнал GPS
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Florence Lo / Reuters

В самолете, на борту которого находилась председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в Болгарии, не пропадал сигнал GPS. Об этом сообщает Politico.

«В понедельник рейс-трекер Flightradar24 показал, что сигнал GPS никогда не пропадал, а посадка самолета задерживалась всего на девять минут. Общественные данные также показали, что тот же самый самолет испытывал помехи GPS накануне над Балтикой, но не в Болгарии», — говорится в материале.

Кроме того, издание выяснило, что у этого самолета также была электронная система резервного копирования с использованием радиолучей, которая позволила ему приземлиться. Для этого не требовалось бумажных карт.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что 31 августа в зоне аэропорта, куда направлялся самолет с фон дер Ляйен, отключился GPS. Пилот кружился над аэропортом «около часа», а затем принял решение посадить самолет вручную, используя бумажные карты.

В материале без доказательств говорится, что к сбою системы навигации при посадке самолета якобы могла быть причастна Россия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг причастность Москвы к инциденту.

