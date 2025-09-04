В МИД прокомментировали сообщения о невыплате страховки после авиакатастрофы под Актау

В МИД опровергли сообщения о невыплатах страховок после авиакатастрофы под Актау

В МИД России опровергли сообщения о невыплатах страховок после авиакатастрофы под Актау. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

«Работа с пострадавшими и родственниками (...) по согласованию сумм компенсаций для целей полного урегулирования продолжается», — заявили в ведомстве. В МИД отметили, что страховые выплаты российскими компаниями осуществлены на сумму 358 миллионов рублей.

В сообщении также указывается, что попытки СМИ дезинформировать общественность по этому поводу являются признаком деструктивных намерений с их стороны.

В декабре 2024 года в Казахстане произошла авиакатастрофа с участием лайнера Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявшего рейс Баку — Грозный. После этого между Россией и Азербайджаном начали охлаждаться двусторонние отношения.

