В МИД России назвали условия по гарантиям безопасности Украине

Замглавы МИД Галузин: РФ готова работать над гарантиями безопасности Украины

Россия готова работать над вопросом обеспечения гарантий безопасности Украины, но республика должна иметь безъядерный статус, быть нейтральным государством и не входить ни в какой военный блок. Такие условия назвал замглавы российского МИД Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Руководство нашей страны неоднократно подчеркивало, что мы заинтересованы в скорейшем урегулировании украинского конфликта, в том числе дипломатическим путем. Именно этим стремлением продиктовано возобновление прямых переговоров с Украиной, инициированное Россией», — отметил дипломат.

Галузин отдельно отметил усилия американской администрации по урегулированию кризиса, а также выразил надежду, что та позитивная динамика, которую удалось достичь президентам Владимиру Путину и Дональду Трампу на Аляске, сохранится.

Замглавы напомнил, что в ходе встречи в Анкоридже российский лидер подчеркнул готовность работать над вопросом обеспечения гарантий безопасности Украине, которая должна быть «неядерной, нейтральной и не входящей ни в какой военный блок» по типу Североатлантического альянса.

Ранее Путин заявил, что Москва всегда возражала против членства Киева в НАТО, но не была против вступления в Европейский союз (ЕС).Он также подчеркнул, что Украина, как и любая страна, имеет право самостоятельно выбирать механизмы обеспечения собственной безопасности, однако она не должна делать этого за счет безопасности других стран, в том числе России.