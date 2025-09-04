Россия
В Подмосковье 14-летний подросток не выжил после школьной линейки на День знаний

Mash: В Долгопрудном подросток не выжил после школьной линейки на День знаний
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подмосковном Долгопрудном 14-летний подросток не выжил после школьной линейки на День знаний. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, у юноши остановилось сердце, незадолго до этого он жаловался на сильную усталость.

Девятиклассник весь день провел на занятиях, а когда вернулся домой, то сразу закрылся в своей комнате. Его младшая сестра услышала подозрительный звук и захотела проверить, что со школьником. Она зашла и увидела брата на полу. Подросток задыхался. Девочка вызвала скорую помощь, но прибывшие врачи не сумели реанимировать школьника.

Родители рассказали, что у юноши не было хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области 12-летняя девочка не выжила на школьной линейке. Выяснилось, что семикласснице установили кардиостимулятор, так как у нее был порок сердца. Девочке стало плохо на линейке, она упала в обморок.

