В России исчезнувшую после линейки на 1 сентября 13-летнюю школьницу нашли с травмами

В Волгограде 13-летнюю школьницу, исчезнувшую после праздничной линейки на 1 сентября, нашли с травмами в заброшенном здании на улице Северный городок. Об этом стало известно порталу V1.ru.

По данным российского издания, девочка упала в подвал заброшенного здания и не смогла выбраться. Ее родители рассказали, что забили тревогу, когда дочь не вернулась с прогулки с подружкой.

Отец девочки не знает, как она могла оказаться в заброшенном здании. Школьницу отвезли в больницу, там ее прооперировали.

До этого сообщалось, что в подмосковном Долгопрудном 14-летний подросток не выжил после школьной линейки на День знаний. Предположительно, у юноши остановилось сердце.

Родители рассказали, что у сына не было хронических заболеваний.