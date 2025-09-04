В России нашли способ снизить кредитную нагрузку на граждан

Депутаты ЛДПР нашли способ снизить кредитную нагрузку на граждан. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий.
По словам депутата Госдумы, почти половина (49 процентов) россиян имеют кредиты на общую сумму в 37 триллионам рублей. Особого внимания, подчеркнул он, заслуживает доля займов в микрофинансовых организациях — МФО выдали населению более триллиона рублей под ставки до 150 процентов годовых. В результате для многих клиентов таких фирм «быстрые деньги» превратились в долговую кабалу.
ЛДПР предложила запретить дистанционное оформление займов и работу коллекторов, списать долги по ЖКХ пенсионерам, у которых нет дохода кроме пенсии, а также гражданам, которые пострадали от обстрелов. Еще одной мерой поддержки в партии назвали регрессивную ставку по кредитам для семей, которая будет уменьшаться по мере увеличения числа детей
С 1 сентября 2025 года в России заработал период охлаждения по потребительским кредитам и займам. Если клиент желает получить кредит или заем на сумму от 50 до 200 тысяч рублей, то эти деньги можно будет получить лишь через четыре часа после подписания соответствующего договора.