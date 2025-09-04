Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:18, 4 сентября 2025Экономика

В России нашли способ снизить кредитную нагрузку на граждан

ЛДПР предложила запретить дистанционное оформление займов и работу коллекторов
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Депутаты ЛДПР нашли способ снизить кредитную нагрузку на граждан. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

По словам депутата Госдумы, почти половина (49 процентов) россиян имеют кредиты на общую сумму в 37 триллионам рублей. Особого внимания, подчеркнул он, заслуживает доля займов в микрофинансовых организациях — МФО выдали населению более триллиона рублей под ставки до 150 процентов годовых. В результате для многих клиентов таких фирм «быстрые деньги» превратились в долговую кабалу.

ЛДПР предложила запретить дистанционное оформление займов и работу коллекторов, списать долги по ЖКХ пенсионерам, у которых нет дохода кроме пенсии, а также гражданам, которые пострадали от обстрелов. Еще одной мерой поддержки в партии назвали регрессивную ставку по кредитам для семей, которая будет уменьшаться по мере увеличения числа детей

С 1 сентября 2025 года в России заработал период охлаждения по потребительским кредитам и займам. Если клиент желает получить кредит или заем на сумму от 50 до 200 тысяч рублей, то эти деньги можно будет получить лишь через четыре часа после подписания соответствующего договора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушел из жизни Джорджо Армани

    Россиян предупредили о «синдроме ночной еды»

    Турист выпил пиво на могиле в Японии и навлек на себя ненависть местных жителей

    Налоговики стали активно проверять доходы некоторых россиян

    На Западе заявили о возможности приезда Зеленского в Москву

    В российском регионе членов преступной группы «Сельмаш» приговорили к большим срокам

    Зеленский раскрыл подробности заседания «коалиции желающих»

    Дуров рассказал Маску о беспричинных нападениях Запада на славян

    Неуловимые воры проникли в магазин с помощью бензопилы и украли 218 миллионов рублей

    Кадыров сообщил о присвоении «дорогому брату» звания генерал-лейтенанта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости