В России оценили вероятность урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем

Сенатор Климов: Вероятность дипломатического сценария по Украине повышается

Вероятность урегулирования украинского конфликта политико-дипломатическим, а не военным путем, повышается по мере попыток президента США Дональда Трампа реализовать свое видение завершения противостояния, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. Тем не менее, он отметил, что этому препятствуют противники американского лидера.

«Россия искренне желает завершить конфликт дипломатическим путем и многое для этого делает. Но, к сожалению, на данный момент приходится продолжать решение внешних вопросов не только путем дипломатии, но и военно-техническими методами из-за продолжающихся агрессивных действий наших противников», — сказал сенатор.

Вместе с тем, политик отметил, что путь для политико-дипломатического урегулирования не просто остается, но, благодаря изменению отношений между Белым домом и Кремлем становится все более вероятным.

«Не обязательно, что все будет так, как того хотят Россия и Трамп. Трампу мешают внутренние оппоненты, внешние. Пока есть те, кто хочет продолжать воевать, вероятность политико-дипломатического сценария далеко не стопроцентная. И все же она выше, чем была полтора года назад, год назад, даже полгода. По мере того, как Трамп пытается реализовать свое видение, эта вероятность повышается. Но нужна готовность и той стороны», — объяснил Климов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае, если конфликт на Украине не удастся решить мирно, России придется использовать оружие. Он добавил, что Москва также видит и ценит усилия действующей администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации.