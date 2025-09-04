В России понадеялись на увеличение переработки нефти

ФАС выразила надежду на завершение ремонтов на НПЗ и рост переработки нефти

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ждет завершения ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и надеется на то, что компании нарастят переработку, в том числе на Дальнем Востоке. Об этом заявил замглавы службы Виталий Королев, его слова приводит РИА Новости

По словам представителя ведомства, ФАС и Минэнерго призывают участников рынка увеличивать выпуск топлива и его поставки на региональные нефтебазы для снабжения заправок.

«Мы ожидаем вывода из ремонта соответствующих заводов. Также большая работа по наращиванию переработки и выводу заводов на полную мощность. Как только мы восстановим объемы продаж на бирже и доставки, уверен, что цены будут также стабилизироваться. Здесь чисто вопрос, связанный с балансом спроса и предложения», — выразил надежду Королев.

На фоне роста цен на топливо (последние недели они обновляют исторические рекорды) вице-премьер РФ Александр Новак уже поручил проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на топливо в опте и продолжить мониторинг маржинальности АЗС.

В ФАС тем временем ожидают стабилизации цен после насыщения рынка. В связи с этим Королев допустил продление запрета на вывоз бензина из РФ, отметив, что сейчас рассматриваются все варианты.

