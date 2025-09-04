Военкор Коц назвал отсутствие Украины в декларации ШОС политической победой РФ

Главная политическая победа России на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — отсутствие упоминания Украины в итоговой декларации. Об этом заявил военкор Александр Коц в Telegram-канале.

«Члены ШОС восприняли лозунг "Ничего об Украине без Украины" как руководство к действию. И поскольку представителей незалежной в Китае не было, никто ее проблем не обсуждал. Этот факт отражен в итоговой декларации, в которой нет ни единого упоминания Украины (...). Ни осуждения, ни одобрения, ни нейтральных ни к чему не обязывающих банальностей», — обратил внимание военкор.

Он добавил, что Владимир Зеленский может быть доволен тем, что страны глобального Юга пошли навстречу пожеланиям Киева и не обсуждали проблемы Украины без присутствия представителей государства.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис предположил, почему в декларации саммита ШОС не была упомянута Украина. По его мнению, это связано с тем, что украинский конфликт не представляет собой проблему, которую Россия не могла бы решить самостоятельно.