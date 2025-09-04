Врач-психотерапевт назвала способы сохранить мотивацию тренироваться осенью

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина назвала способы, которые помогут сохранить мотивацию к выполнению тренировок осенью. Ее слова приводит РИАМО.

Врач заявила, что из-за ухудшения погодных условий многие сталкиваются с отсутствием желания продолжать тренировки. По словам эксперта, для поддержания физической активности необходимо адаптировать свои занятия под меняющуюся погоду.

«Можно продолжать заниматься спортом на улице, выбирая для этого более комфортное время дня и подходящую одежду для защиты от холода и дождя. Кроме того, можно обратить внимание на занятия в помещениях», — заявила психотерапевт.

Крашкина подчеркнула, что мотивацию заниматься спортом также поможет сохранить обновление тренировочного плана и внедрение новых видов активности. Кроме того, врач порекомендовала ставить перед собой конкретные цели и следить за их достижением.

