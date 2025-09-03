Врач рассказала о скрытых последствиях ударов мячом по лицу

Врач-ортодонт Ирина Буторина рассказала о скрытых последствиях ударов мячом по лицу. Об этом сообщает «Чемпионат».

Специалист отметила, что резкое механическое воздействие может вызвать смещение зубов, повреждение тканей пародонта и микротрещины в эмали. Особенно высок риск осложнений у людей с уже существующими нарушениями прикуса.

«После травмы крайне важно внимательно отслеживать состояние полости рта. Тревожными сигналами могут быть боль при жевании, щелчки или хруст в суставе, ощущение смещения зубов, изменение прикуса, повышенная чувствительность или появление сколов», — заявила Буторина.

