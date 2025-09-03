Спорт
09:25, 3 сентября 2025Спорт

Врач рассказала о скрытых последствиях ударов мячом по лицу

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Врач-ортодонт Ирина Буторина рассказала о скрытых последствиях ударов мячом по лицу. Об этом сообщает «Чемпионат».

Специалист отметила, что резкое механическое воздействие может вызвать смещение зубов, повреждение тканей пародонта и микротрещины в эмали. Особенно высок риск осложнений у людей с уже существующими нарушениями прикуса.

«После травмы крайне важно внимательно отслеживать состояние полости рта. Тревожными сигналами могут быть боль при жевании, щелчки или хруст в суставе, ощущение смещения зубов, изменение прикуса, повышенная чувствительность или появление сколов», — заявила Буторина.

Ранее врач травматолог-ортопед Александр Аржаков раскрыл причину боли в мышцах после тренировок. «В основе синдрома отсроченной мышечной боли лежит микротравма мышечных волокон и их последующее воспаление», — заявил специалист.

