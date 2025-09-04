Захарова высказалась о гарантиях безопасности для Украины

Захарова: Гарантии безопасности для Украины носят неприемлемый характер

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гарантии безопасности для Украины, о которых просит президент страны Владимир Зеленский, носят неприемлемый характер. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, идеи украинского лидера — это «калька инициатив европейской партии войны». «Они являются гарантиями не безопасности Украины, они являются гарантиями опасности европейскому континенту», — заявила она.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что вопрос гарантий безопасности для Украины в обмен на территории не обсуждался. По его словам, Украина вправе выбирать систему обеспечения своей безопасности. Он также подчеркнул, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности другого.