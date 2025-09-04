Мир
04:28, 4 сентября 2025Мир

Захарова высказалась о гарантиях безопасности для Украины

Захарова: Гарантии безопасности для Украины носят неприемлемый характер
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гарантии безопасности для Украины, о которых просит президент страны Владимир Зеленский, носят неприемлемый характер. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, идеи украинского лидера — это «калька инициатив европейской партии войны». «Они являются гарантиями не безопасности Украины, они являются гарантиями опасности европейскому континенту», — заявила она.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что вопрос гарантий безопасности для Украины в обмен на территории не обсуждался. По его словам, Украина вправе выбирать систему обеспечения своей безопасности. Он также подчеркнул, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности другого.

    Последние новости

