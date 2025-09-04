Захарова: ЕС насмехался над Венгрией после ударов ВСУ по «Дружбе»

Европейский союз (ЕС) насмехался над Венгрий после того, как страна столкнулась с приостановкой поставок нефти из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Известиям».

«Венгрия умоляла, просила, обращалась к своим как бы "солидарным партнерам" к соответствующей реакции [на атаки ВСУ] (...). Что в итоге получила Венгрия — сарказм, насмешки и рассказы о том, что ее проблема не является проблемой Евросоюза с энергетикой, и поэтому не скажется на всей энергобезопасности ЕС», — отметила дипломат.

Захарова указала на то, что те партнеры, к которым обращался Будапешт за помощью, вооружают Украину, впоследствии использует это оружие против самой Венгрии.

26 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не могла атаковать «Дружбу» без ведома европейских чиновников из Брюсселя. Он добавил, что Европейская комиссия (ЕК) в начале года письменно обещала защищать критическую для энергоснабжения стран ЕС инфраструктуру, однако после атак на нефтепровод не было сказано ни слова.