Женская сборная Франции пропустит ЧМ по боксу из-за невозможности пройти гендерный тест

Француженки пропустят ЧМ по боксу из-за невозможности пройти гендерный тест

Женская сборная Франции по боксу пропустит чемпионат мира-2025 в Ливерпуле из-за невозможности спортсменок пройти гендерный тест. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса страны.

Турнир пройдет под эгидой World Boxing, которая ранее ввела обязательные гендерные тесты для всех участниц соревнований. Пройти их на родине француженки не смогли, так как законы страны запрещают проводить подобные исследования. Они разрешены только в некоторых случаях, участие в международных турнирах спортсменов в этот перечень не входит.

Федерация бокса Франции уведомила об этом World Boxing, и организация предложила француженками пройти тест в независимой лаборатории в Лидсе. Спортсменки согласились, а результаты должны были прийти в течение 24 часов. Однако в указанные сроки лаборатория не предоставила результаты, из-за чего француженки не были заявлены на турнир.

В 2023 году Международная боксерская ассоциация (IBA) отстранила алжирскую боксершу Иман Хелиф во время чемпионата мира из‑за проваленного гендерного теста. При этом МОК допустил ее к женским соревнованиям на Олимпиаде-2024, в ходе которых представительница Алжира выиграла золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов.