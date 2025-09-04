Спорт
Грузия
Сегодня
19:00 (Мск)
Турция
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 1-й тур
Польша
Сегодня
21:30 (Мск)
Бельгия
ЧЕ-2025 (м)|Группа D. 5-й тур
Словакия
Сегодня
21:45 (Мск)
Германия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 1-й тур
Болгария
Сегодня
21:45 (Мск)
Испания
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 1-й тур
Нидерланды
Сегодня
21:45 (Мск)
Польша
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 5-й тур
11:11, 4 сентября 2025Спорт

Женская сборная Франции пропустит ЧМ по боксу из-за невозможности пройти гендерный тест

Француженки пропустят ЧМ по боксу из-за невозможности пройти гендерный тест
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Женская сборная Франции по боксу пропустит чемпионат мира-2025 в Ливерпуле из-за невозможности спортсменок пройти гендерный тест. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса страны.

Турнир пройдет под эгидой World Boxing, которая ранее ввела обязательные гендерные тесты для всех участниц соревнований. Пройти их на родине француженки не смогли, так как законы страны запрещают проводить подобные исследования. Они разрешены только в некоторых случаях, участие в международных турнирах спортсменов в этот перечень не входит.

Федерация бокса Франции уведомила об этом World Boxing, и организация предложила француженками пройти тест в независимой лаборатории в Лидсе. Спортсменки согласились, а результаты должны были прийти в течение 24 часов. Однако в указанные сроки лаборатория не предоставила результаты, из-за чего француженки не были заявлены на турнир.

В 2023 году Международная боксерская ассоциация (IBA) отстранила алжирскую боксершу Иман Хелиф во время чемпионата мира из‑за проваленного гендерного теста. При этом МОК допустил ее к женским соревнованиям на Олимпиаде-2024, в ходе которых представительница Алжира выиграла золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов.

