19-летнюю военнослужащую «Азова» ликвидировали на донецком направлении

ТАСС: Ликвидирована 19-летняя военнослужащая «Азова» Дарья Лопатина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Военнослужащая «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) 19-летняя Дарья Лопатина ликвидирована на донецком направлении. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

«Инженер 12-й бригады спецназначения 1-го корпуса Нацгвардии Украины "Азов" Дарья Лопатина с позывным Дельта уничтожена на донецком направлении», — сообщил собеседник агентства.

По словам представителя российских силовых структур, Лопатина была студенткой Киевской школы экономики, а затем обучилась на инженера, служила в войсках радиоэлектронной борьбы.

Ранее стало известно, что среди бойцов «Азова» под Купянском в Харьковской области фиксируют случаи самострелов. Утверждается, что военные наносят себе ранения, чтобы избежать участия в боевых действиях.

