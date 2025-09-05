Ценности
Хайди Клум показала фигуру в прозрачном платье

52-летняя супермодель Хайди Клум показала фигуру в прозрачном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Rankin / Cosmopolitan

Немецкая супермодель и ведущая Хайди Клум показала фигуру в откровенном образе для журнала Cosmopolitan. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке в черном прозрачном платье с гороховым принтом. Сквозь упомянутый наряд просвечивался черный комплект нижнего белья, состоящий из бюстгальтера на косточках и трусов с низкой посадкой.

В качестве аксессуаров она выбрала пояс на талии. Образ завершили укладка с завитыми в локоны волосами и макияж в стиле смоки айс.

Ранее в сентябре Хайди Клум в оголяющем грудь бикини снялась для журнала. Она позировала в бикини кремового цвета, состоящем из оголяющего грудь бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на талии.

