Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:13, 5 сентября 2025Ценности

52-летняя Хайди Клум в оголяющем грудь бикини снялась для журнала

Супермодель Хайди Клум в кремовом бикини снялась для журнала The Magazine Global
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @themagazine.global

Немецкая супермодель и ведущая Хайди Клум в откровенном виде снялась для журнала The Magazine Global. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре лежащей на камне в воде. Она позировала в бикини кремового цвета, состоящем из оголяющего грудь бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на талии. В качестве украшений знаменитость выбрала массивные блестящие серьги.

Кроме того, Клум поделилась снимком, на котором продемонстрировала грудь в ярко-красном бюстгальтере. Ее образ также дополнил комплект из массивных серег и золотого браслета.

В августе сообщалось, что Хайди Клум и ее дочь Лени в откровенных образах появились на открытии Венецианского кинофестиваля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин призвал сделать российскую экономику «экономикой высоких зарплат»

    Из колонии вышел закопавший партнера в овраге российский бизнесмен

    Путин высказался о прямых контактах с Зеленским

    Путин высказался о гарантиях безопасности для России при переговорах по Украине

    Путин обрисовал последствия резкого снижения ключевой ставки

    Путин назвал лучшее место для переговоров с Украиной

    Путин высказался о соблюдении Россией мирных договоренностей по Украине

    26-летний мужчина расправился с 52-летней любовницей из-за предложений жениться на ней

    Путин назвал иностранные войска на Украине законными целями для армии России

    52-летняя Хайди Клум в оголяющем грудь бикини снялась для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости