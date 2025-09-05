Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:26, 5 сентября 2025Силовые структуры

Адвокат разъяснил порядок действий россиян при оформлении кредита мошенниками

Адвокат Гавришев: Если мошенники оформили на вас кредит, нужно обратиться в банк
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Первым делом человеку, на которого мошенники оформили кредит, нужно составить письменное заявление в банк и потребовать признать договор незаключенным, а саму операцию несанкционированной. Об этом заявил адвокат по уголовным делам и управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в разговоре с RT.

По словам адвоката, это нужно сделать в первые 24 часа. После уже можно обращаться в полицию по факту мошенничества и подделки документов.

«В Бюро кредитных историй тем временем делается запрос и подается заявление об оспаривании записи», — пояснил Гавришев. Банку предстоит доказать, что он верно идентифицировал получателя кредита, и договор заключался именно с вами. Если на этом этапе были какие-то ошибки, суд чаще всего встает на сторону потерпевшего и «признает отсутствие обязанности платить».

Кроме того, адвокат посоветовал обезопасить себя от таких ситуаций и заранее ввести запрет на дистанционную выдачу кредитов.

Ранее Верховный суд России постановил признать ничтожным кредитный договор, оформленный мошенниками через взломанный аккаунт клиента в мобильном приложении банка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо сделал заявление о конфликте на Украине после встречи с Зеленским

    Врач перечислила вызывающие бессонницу продукты

    Самозваную королеву Канады и ее последователей арестовала конная полиция

    Генсека НАТО раскритиковали за слова о Путине и Техасе

    Названа имеющая право на субсидию для подведения газа категория россиян

    Адвокат разъяснил порядок действий россиян при оформлении кредита мошенниками

    Россиянам раскрыли особенности подготовки для поездки в Китай

    «Ростех» перечислил сбиваемые «Панцирями» цели

    Российская модель Маша Миногарова снялась в свадебных микрошортах

    Спецборт из Чечни вылетел в зону СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости