Адвокат разъяснил порядок действий россиян при оформлении кредита мошенниками

Адвокат Гавришев: Если мошенники оформили на вас кредит, нужно обратиться в банк

Первым делом человеку, на которого мошенники оформили кредит, нужно составить письменное заявление в банк и потребовать признать договор незаключенным, а саму операцию несанкционированной. Об этом заявил адвокат по уголовным делам и управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в разговоре с RT.

По словам адвоката, это нужно сделать в первые 24 часа. После уже можно обращаться в полицию по факту мошенничества и подделки документов.

«В Бюро кредитных историй тем временем делается запрос и подается заявление об оспаривании записи», — пояснил Гавришев. Банку предстоит доказать, что он верно идентифицировал получателя кредита, и договор заключался именно с вами. Если на этом этапе были какие-то ошибки, суд чаще всего встает на сторону потерпевшего и «признает отсутствие обязанности платить».

Кроме того, адвокат посоветовал обезопасить себя от таких ситуаций и заранее ввести запрет на дистанционную выдачу кредитов.

Ранее Верховный суд России постановил признать ничтожным кредитный договор, оформленный мошенниками через взломанный аккаунт клиента в мобильном приложении банка.