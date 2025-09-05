Экономика
В России к концу года обновят программу выпуска и поставок самолетов

Марина Совина
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Программу выпуска и поставок самолетов в России обновят к концу 2025 года, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, пишет ТАСС.

По его словам, Минпромторг с коллегами из транспортного блока и промышленных предприятий уточняет прогнозы по выпуску и планы по закупке авиасудов.

«Ожидаем, что откорректированная программа появится ближе к концу 2025 года», — подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что в рамках программы по созданию отечественных воздушных судов, авиадвигателей и оборудования для авиационной промышленности в течение шести лет из федерального бюджета на эти цели выделят в совокупности 765 миллиардов рублей.

