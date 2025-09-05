Ценности
22:37, 5 сентября 2025

Charli XCX пришла на премьеру фильма в прозрачном платье без бюстгальтера

Певица Charli XCX пришла на премьеру фильма в прозрачном черном платье
Карина Черных
Карина Черных

Фото: Robin Marchant / Getty Images

Британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, вышла в свет в откровенном виде. Соответствующая информация появилась на странице журнала Rolling Stone в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя знаменитость посетила премьеру фильма Erupcja в рамках кинофестиваля в Торонто. Она предстала перед камерами в прозрачном черном мини-платье. При этом артистка отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань просвечивала ее обнаженная грудь.

Кроме того, она распустила гладко уложенные волосы, надела туфли на шпильках и взяла с собой микросумку на цепочке.

Ранее в сентябре американская певица Бритни Спирс станцевала перед камерой с голой грудью и ягодицами.

