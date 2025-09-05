Экономика
12:49, 5 сентября 2025Экономика

Депутаты предложили компенсировать траты на лекарства некоторым льготникам

Депутаты СЗРП предложили компенсировать траты на лекарства льготникам Москвы
Вячеслав Агапов

Фото: goffkein.pro / Shutterstock / Fotodom

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) предложили компенсировать траты на лекарства льготникам Москвы. С таким предложением к руководителю департамента здравоохранения Москвы Алексею Хрипуну обратились Дмитрий Гусев и Сергей Кабышев, сообщает РИА Новости.

Депутаты попросили предусмотреть механизмы компенсации некоторым льготникам затрат на приобретение жизненно необходимых препаратов. В качестве еще одной меры поддержки они упомянули о мониторинге цен на аптечные товары первой необходимости.

