Силовые структуры
17:10, 5 сентября 2025

Электрошоковые ошейники и жестокие методы дрессировки довели россиянку до уголовного дела

Владелица тюрьмы для собак в Подмосковье стала фигуранткой уголовного дела
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Московской области жительница Чехова стала фигуранткой уголовного дела о жестоком обращении с животными. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, женщина организовала в селе Шарапово пункт передержки, где оказывала услуги по уходу за домашними животными и их дрессировке. Женщина регулярно избивала собак, применяла электрошоковые ошейники и подвергала другим истязаниям. Питомцы содержались в ненадлежащих условиях, что повлекло за собой появление у них увечий в виде ссадин.
 
Следователем проводится осмотр места содержания животных, устанавливаются их собственники, изучается документация.

О жестокой тюрьме для собак стало известно благодаря клиентам пункта передержки. А одна из бывших сотрудниц центра сообщила о методах дрессировки своей экс-начальницы.

