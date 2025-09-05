Мир
Европу обвинили в обмане Украины

Telegraph: Союзники Украины в Париже наврали о готовности защищать страну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: L.Urman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Европейские лидеры солгали Украине о готовности ее защищать. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

В статье отмечается, что результаты встречи «коалиции желающих», прошедшей накануне в Париже, являются очередной пустой демонстрацией солидарности с Киевом.

По словам автора, план президента Франции Эммануэля Макрона по размещению западных войск на территории Украины препятствует завершению боевых действий, поскольку Россия с ним не согласится.

«Европа лжет Украине. Никаких солдат ради ее спасения не будет», — подчеркивается в материале. Кроме того, издание обратило внимание, что на саммите не упоминалось принятие Киева в НАТО.

Ранее Макрон по итогам встречи объявил о наличии готового проекта по гарантиям безопасности для Украины, включающего размещение иностранных войск. По его словам, 26 государств выразили готовность отправить контингент на Украину или поддержать его размещение.

