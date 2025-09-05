Футбольный матч в Танзании прервало нашествие пчел

Футбольный матч африканских клубов в Танзании был прерван из-за нашествия пчел

Товарищеский футбольный матч, который прошел на стадионе Квараа в Танзании, был прерван из-за нашествия пчел. Об этом сообщает издание Afrizum.

Встреча между нигерийским клубом «Сити Абуджа» и занзибарским «ДЖКУ» была прервана на 78-й минуте, когда пчелы появились с дерева рядом со стадионом и начали летать над полем. Игрокам и судейской бригаде пришлось лечь на газон, чтобы избежать укусов.

После нескольких минут рой разлетелся, и обе команды смогли доиграть матч без дальнейших перерывов. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу нигерийского клуба.

Издание отмечает, что точная причина произошедшего пока не установлена. Однако, по мнению местных специалистов, пчелы могли встревожиться из-за погодных условий и цветущих деревьев поблизости, а также из-за громких звуков и вибраций на трибунах.

