Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Греция
Сегодня
21:45 (Мск)
Беларусь
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 1-й тур
Украина
Сегодня
21:45 (Мск)
Франция
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 1-й тур
Италия
Сегодня
21:45 (Мск)
Эстония
ЧМ-2026 — Европа|Группа I. 5-й тур
Новак Джокович
Сегодня
22:00 (Мск)
Карлос Алькарас
US Open (м)
Янник Синнер
Завтра
02:00 (Мск)
Феликс Оже-Альяссим
US Open (м)
16:11, 5 сентября 2025Спорт

Футбольный матч в Танзании прервало нашествие пчел

Футбольный матч африканских клубов в Танзании был прерван из-за нашествия пчел
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Lorenzo Bernini / Shutterstock / Fotodom  

Товарищеский футбольный матч, который прошел на стадионе Квараа в Танзании, был прерван из-за нашествия пчел. Об этом сообщает издание Afrizum.

Встреча между нигерийским клубом «Сити Абуджа» и занзибарским «ДЖКУ» была прервана на 78-й минуте, когда пчелы появились с дерева рядом со стадионом и начали летать над полем. Игрокам и судейской бригаде пришлось лечь на газон, чтобы избежать укусов.

После нескольких минут рой разлетелся, и обе команды смогли доиграть матч без дальнейших перерывов. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу нигерийского клуба.

Издание отмечает, что точная причина произошедшего пока не установлена. Однако, по мнению местных специалистов, пчелы могли встревожиться из-за погодных условий и цветущих деревьев поблизости, а также из-за громких звуков и вибраций на трибунах.

Ранее сообщалось, что американский телеканал NBC был вынужден прервать прямую трансляцию бейсбольного матча из-за непристойного поведения пары на зрительской трибуне, которое попало в эфир. Камера снимала зрителей на спортивной трибуне, когда внезапно один из них начал гладить грудь женщины, сидевшей рядом с ним. В этот момент трансляция резко прервалась.

