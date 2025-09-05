Костин назвал прогнозы по ключевой ставке «гаданием на кофейной гуще»

Глава ВТБ Костин назвал абсолютно подконтрольным решение по ключевой ставке ЦБ

На заседании совета директоров Центробанка (ЦБ) 12 сентября, скорее всего, будет принято решение опустить ключевую ставку с текущего уровня 18 процентов, но прогнозы по поводу размера снижения, один или два процентных пункта, подобны «гаданию на кофейной гуще». Об этом РБК сообщил глава банка ВТБ Андрей Костин.

Он добавил, что перестал заниматься такими прогнозами и просто ожидает, что решит регулятор, у которого информации больше, чем у любых других участников рынка.

По словам Костина, официальная инфляция пошла вниз довольно резко, то есть с этой точки зрения препятствий для снижения ставки нет. С другой стороны, он с сомнением относится к многочисленным жалобам по поводу проблем российской экономики, ради которых стоит ускориться.

«Я не вижу сегодня какого-то глобального ухудшения положения моих клиентов. Поэтому считаю, что сегодня абсолютно подконтрольный процесс идет, в правильном направлении», — пояснил Костин, добавив, что дискуссии по поводу скорости изменений будут всегда.

При этом глава ВТБ назвал себя сторонником как можно более быстрого снижения ключевой ставки, однако объяснил это «шкурными интересами», ведь банк несет из-за нее убытки. Впрочем, опасности кризиса Костин не видит, а экономику считает достаточно живучей.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума отметил, что если Центробанк будет быстро снижать ставку, то цены начнут расти. Кроме того, он намекнул на новый рост дефицита бюджета, что подразумевает новые расходы, а это, в соответствии с позицией ЦБ, является проинфляционным фактором.

Между тем накануне председатель правления Сбера Герман Греф указал, что экономика России оживет, когда ключевая ставка достигнет 12 процентов или опустится еще ниже, а пока фаза охлаждения продолжается. По его словам, реальная ключевая ставка в России находится на одном из самых высоких в мире уровней.