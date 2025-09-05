Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:39, 5 сентября 2025Мир

Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о границах Украины

Сикорский: Украина должна остаться в границах, которые может защитить
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Украина должна остаться в тех границах, которые она может защищать. Неожиданное заявление сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире Польского телевидения.

«Я не хочу подсказывать Украине, что она должна сделать, но в тоже время я считаю, что Украина должна остаться в границах, которые может защитить», — сказал он.

Министр отдельно подчеркнул, что в подобных границах Киев сможет сохранить возможность интеграции с Западом.

Ранее Сикорский оценил попытку США помешать сближению России с другими державами. «Я думаю, что фотографии последних 48 часов со встречи Шанхайской организации сотрудничества, к сожалению, ставят палки в колеса этой идее», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо сделал заявление о конфликте на Украине после встречи с Зеленским

    Новые ограничения для российских дачников объяснили

    Роналду оттолкнул попытавшегося сфотографироваться с ним фаната в Ереване

    Политолог высказался о возможности Зеленского приехать в Москву

    Европу обвинили в обмане Украины

    Сийярто резко ответил Зеленскому по поводу вступления Украины в ЕС

    Россиян предупредили о новой фейковой рассылке

    Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о границах Украины

    На Украине предложили запретить «Машу и Медведя»

    Украденный помощником Гитлера шедевр пропал при загадочных обстоятельствах. Как его не могли найти почти сто лет и вновь потеряли?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости