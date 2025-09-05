Сикорский: Украина должна остаться в границах, которые может защитить

Украина должна остаться в тех границах, которые она может защищать. Неожиданное заявление сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире Польского телевидения.

«Я не хочу подсказывать Украине, что она должна сделать, но в тоже время я считаю, что Украина должна остаться в границах, которые может защитить», — сказал он.

Министр отдельно подчеркнул, что в подобных границах Киев сможет сохранить возможность интеграции с Западом.

Ранее Сикорский оценил попытку США помешать сближению России с другими державами. «Я думаю, что фотографии последних 48 часов со встречи Шанхайской организации сотрудничества, к сожалению, ставят палки в колеса этой идее», — сказал он.