Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:05, 5 сентября 2025Из жизни

Голая женщина заперлась в машине с собакой и четыре часа отказывалась сдаваться полиции

NYPost: Американка устроила гонки с полицией и на четыре часа заперлась в машине
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: KTLA / New York Post

В США голая женщина из Калифорнии устроила гонки с полицией, а потом на четыре часа заперлась в машине с собакой. Об этом пишет New York Post (NYPost).

В полицию Лос-Анджелеса поступило сообщение о женщине, которая совершила нападение на некоего человека, а затем скрылась на автомобиле. При этом она кричала и была полностью обнажена. После короткой погони сотрудникам полиции удалось заблокировать машину подозреваемой.

Выяснилось, что американка вооружена молотком, а на заднем сиденье ее автомобиля находится маленькая собака. На протяжении четырех часов полицейские пытались убедить женщину сдаться, однако она отказывалась. В итоге отряд спецназа пригрозил закидать ее машину гранатами со слезоточивым газом. После этого американка выбросила на мостовую молоток и вышла с поднятыми руками.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

Ее завернули в простыню и увезли с места происшествия. Что послужило причиной выходки, не сообщается.

Ранее в таиландской провинции Пхаттхалунг задержали голого мужчину, бегущего по жилому району. Он заявил, что искал настоящую любовь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европейские правительства были ошеломлены». США планируют отказаться от финансирования обороны стран, граничащих с Россией

    Песков ответил на вопрос о сроках оглашения Путиным послания Федеральному собранию

    Тревел-блогерша описала узбекских женщин фразой «восхищаюсь, но жить так не смогу»

    Путин призвал не верить прогнозам специалистов из интернета

    Путин призвал сделать российскую экономику «экономикой высоких зарплат»

    Песков оценил возможность приезда Путина в США на ЧМ-2026 по футболу

    Путин анонсировал открытие моста из России в КНДР

    Россия будет развивать Трансарктический транспортный коридор

    Путин предложил запустить единый преференциальный режим на Дальнем Востоке и в Арктике

    В Android появится полезная функция

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости