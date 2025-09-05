Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:09, 5 сентября 2025Россия

Губернатор раскрыл данные о разрушениях после атаки ВСУ на Липецкую область

Липецкий губернатор Артамонов: Жилые дома оказались повреждены из-за атаки ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

В Липецкой области жилые дома оказались повреждены из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные о разрушениях раскрыл губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«В Лебедяни обломками повреждена часть жилого дома, разрушена хозпостройка. Также обломки БПЛА упали на приусадебный участок одного из частных домов в Ельце. Есть повреждения на фасаде, выбиты окна», — сообщил губернатор.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

По его данным, никто не пострадал. На местах происшествий работают сотрудники оперативных служб. Власти оценят ущерб и окажут жителям помощь, заверил Артамонов.

Согласно информации Минобороны, ВСУ выпустили 2 беспилотника по Липецкой области. Всего за ночь силы противовоздушной обороны сбили почти сотню дронов над 12 регионами и двумя морями.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин призвал сделать российскую экономику «экономикой высоких зарплат»

    Из колонии вышел закопавший партнера в овраге российский бизнесмен

    Путин высказался о прямых контактах с Зеленским

    Путин высказался о гарантиях безопасности для России при переговорах по Украине

    Путин обрисовал последствия резкого снижения ключевой ставки

    Путин назвал лучшее место для переговоров с Украиной

    Путин высказался о соблюдении Россией мирных договоренностей по Украине

    26-летний мужчина расправился с 52-летней любовницей из-за предложений жениться на ней

    Путин назвал иностранные войска на Украине законными целями для армии России

    52-летняя Хайди Клум в оголяющем грудь бикини снялась для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости