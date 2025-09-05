Губернатор раскрыл данные о разрушениях после атаки ВСУ на Липецкую область

Липецкий губернатор Артамонов: Жилые дома оказались повреждены из-за атаки ВСУ

В Липецкой области жилые дома оказались повреждены из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные о разрушениях раскрыл губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«В Лебедяни обломками повреждена часть жилого дома, разрушена хозпостройка. Также обломки БПЛА упали на приусадебный участок одного из частных домов в Ельце. Есть повреждения на фасаде, выбиты окна», — сообщил губернатор.

По его данным, никто не пострадал. На местах происшествий работают сотрудники оперативных служб. Власти оценят ущерб и окажут жителям помощь, заверил Артамонов.

Согласно информации Минобороны, ВСУ выпустили 2 беспилотника по Липецкой области. Всего за ночь силы противовоздушной обороны сбили почти сотню дронов над 12 регионами и двумя морями.