14:10, 5 сентября 2025Экономика

Известная певица пожаловалась на жуткие звуки в квартире

Полина Гагарина пожаловалась на жуткие звуки в своей московской квартире
Александра Качан (Редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Певица Полина Гагарина пожаловалась на жуткие звуки в своей московской квартире, которые не дают ей спать ночью. Об этом она рассказала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Гагарина переехала из Подмосковья в город, чтобы заняться ремонтом в столичной квартире. Однако в новом жилье она столкнулась с проблемой — ей тяжело заснуть из-за постороннего шума.

«Видимо, город меня совсем не принимает. Жуткие звуки в квартире уже третью ночь. Ищут причину, откуда... Сегодня не спала до пяти утра», — написала артистка.

Ранее телеведущая Ксения Бородина рассказала, что частично переехала в квартиру в Москве из частного дома из-за долгой дороги и пробок. Теперь семья звезды живет на два дома и ночует там, где удобно в конкретный день.

