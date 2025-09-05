Кадыров сообщил об отправке в зону СВО обученных в университете имени Путина бойцов

Кадыров заявил об отправке на СВО очередной группы добровольцев

Из аэропорта Грозный в зону специальной военной операции (СВО) отправился спецборт с очередной группой добровольцев. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, все бойцы прошли обучение под руководством опытных инструкторов в Российском университете спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. Занятия включали освоение навыков, необходимых для выполнения сложных задач.

Из Грозного добровольцев проводил председатель правительства Чечни Магомед Даудов, пожелавший им скорейшей победы и возвращения домой. Все бойцы вступят в ряды спецназа «Ахмат». «Отмечу, что для ряда бойцов это уже не первая командировка», — подчеркнул Кадыров.

Ранее глава Чечни отправил в зону СВО сразу пятерых ближайших соратников. Они посетили расположение российских военнослужащих, передав партию помощи в виде автотранспорта, FPV-дронов, коптеров и другого необходимого оборудования.