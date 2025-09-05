Интернет и СМИ
5 сентября 2025

Китайцы восхитились поведением Путина после работы в Пекине

Марина Совина
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин завершил свой четырехдневный визит в Китай пресс-конференцией и вместо ожидаемого в Пекине рейса в Москву отправился во Владивосток, чем удивил китайских журналистов, пишет Baidu. Пересказ статьи приводит АБН24.

Китайские журналисты выразили удивление и задали вопросы по поводу такого маршрута, поскольку за время своего пребывания в Китае Путин провел более десяти встреч, принял участие в саммите ШОС и посетил военный парад.

Эксперты подчеркивают, что решение президента России направиться во Владивосток свидетельствует о желании Москвы усилить своё влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе и отражает новый стратегический курс на развитие сотрудничества с азиатскими странами.

Ранее член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), зампредседателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун рассказал Путину об отношении к нему китайцев. Политик напомнил о том, как в 2018 году в ходе визита в Тяньцзинь российский лидер приготовил традиционные паровые булочки гоубули. Он отметил, что эта история «до сих пор передается в Китае из уст в уста».

