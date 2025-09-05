Ксения Собчак оценила внешность Кейт Миддлтон с новым цветом волос

Ксения Собчак заявила, что Кейт Миддлтон промахнулась с новым цветом волос

Российская телеведущая Ксения Собчак оценила новый имидж принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Соответствующий пост появился в Telegram-канале журналистки.

Собчак высказалась об образе Миддлтон, в котором ее запечатлели во время посещения Музея естественной истории в Лондоне. Так, жена принца Уильяма продемонстрировала длинные волосы, уложенные волнами и окрашенные в темный блонд.

«Кейт с новым цветом волос. С оттенком, мне кажется, все-таки немного промахнулись. А как вам?» — оценила внешность ведущая.

В июне внешний вид Собчак оценили в сети со словами «пугало огородное» из-за одной детали.