16:49, 5 сентября 2025Ценности

Ксения Собчак оценила внешность Кейт Миддлтон с новым цветом волос

Ксения Собчак заявила, что Кейт Миддлтон промахнулась с новым цветом волос
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. Фото: Eddie Mulholland / WPA Pool / Getty Images

Российская телеведущая Ксения Собчак оценила новый имидж принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Соответствующий пост появился в Telegram-канале журналистки.

Собчак высказалась об образе Миддлтон, в котором ее запечатлели во время посещения Музея естественной истории в Лондоне. Так, жена принца Уильяма продемонстрировала длинные волосы, уложенные волнами и окрашенные в темный блонд.

«Кейт с новым цветом волос. С оттенком, мне кажется, все-таки немного промахнулись. А как вам?» — оценила внешность ведущая.

В июне внешний вид Собчак оценили в сети со словами «пугало огородное» из-за одной детали.

