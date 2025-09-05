Экономика
17:54, 5 сентября 2025

Названы подводные камни при покупке подаренной квартиры

Нотариус Сагин: К подаренной квартире может прилагаться и прежний владелец
Виктория Клабукова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Покупая квартиру, которую прежний хозяин получил в подарок, стоит понимать, что такая сделка таит немало подводных камней. Об этом агентство RT предупредил московский нотариус Александр Сагин.

Как обращает внимание эксперт, на практике некоторые договоры дарения предполагают право прежнего владельца на проживание в подаренной им квартире. И такие договоры являются законными. «Не исключено, что к подарку прилагался "вечный житель"», — предостерег Сагин.

Перед удостоверением сделки нотариус проверяет документы, в которых отражается такое условие дарения.

Ранее россиян просветили насчет рисков наследования квартиры. Вместе с жилплощадью можно унаследовать долги и другие финансовые обязательства прежнего владельца. Сюда входят кредиты, налоги и долги за услуги ЖКХ — обязательства по уплате алиментов и административные штрафы наследникам не переходят.

Обнаружить многие подозрительные детали в сделке помогут юрист и риелтор. Выбирая агента, стоит не только прочесть отзывы на сайте агентства или агрегаторах, но и изучить его соцсети. Так, отсутствие фотографии на аватаре должно насторожить.

