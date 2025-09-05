Макрона обвинили в развязывании третьей мировой войны из-за Украины

План президента Франции Эммануэля Макрона по отправке французских солдат на Украину приближает начало третьей мировой войны. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X.
«Макрон подтвердил в прямом эфире отправку французских солдат на Украину. Бессмысленная провокация, приближающая мировую войну! Какое безумие!» — написал он.
Ранее Макрон объявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. Французский лидер отметил, что участники коалиции рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Киева.
Также президент Франции пригрозил России новыми санкциями, которые будут согласованы с США, если Москва не согласится урегулировать конфликт на Украине. «Если Россия откажется от мирных переговоров, то в этом случае против нее будут введены новые санкции в координации с США», — отметил он.