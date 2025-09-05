Макрона обвинили в развязывании третьей мировой войны из-за Украины

Дюпон-Эньян: План Макрона по отправке войск на Украину приближает третью мировую

План президента Франции Эммануэля Макрона по отправке французских солдат на Украину приближает начало третьей мировой войны. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X.

«Макрон подтвердил в прямом эфире отправку французских солдат на Украину. Бессмысленная провокация, приближающая мировую войну! Какое безумие!» — написал он.

Ранее Макрон объявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. Французский лидер отметил, что участники коалиции рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Киева.

Также президент Франции пригрозил России новыми санкциями, которые будут согласованы с США, если Москва не согласится урегулировать конфликт на Украине. «Если Россия откажется от мирных переговоров, то в этом случае против нее будут введены новые санкции в координации с США», — отметил он.