Мастер маникюра пила пиво во время шлифовки ногтей россиянке

В Москве мастер маникюра пила пиво и ела рыбу во время шлифовки ногтей клиентке. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot проверка».

По данным российского издания, девушка пришла сделать ногти к проверенному специалисту. Во время процедуры мастер при горожанке достала баночку пива и закуску.

Просоленными руками москвичка обрезала девушке кутикулу.

После этой ситуации девушка нашла другого мастера.

До этого стало известно, что терапевт Дарья Умрик предупредила о риске заразиться гепатитом на маникюре.

Врач разъяснила, что этот вирус передается через контакт с кровью и может сохраняться, например, на маникюрных ножницах и кусачках для кутикулы. Поэтому, если мастер не будет соблюдать правила дезинфекции и порежет клиента, то можно заразиться.