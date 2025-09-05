Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:24, 6 сентября 2025Бывший СССР

Мать мобилизованного украинца заявила о его убийстве в центре рекрутинга ВСУ

В учебных центрах ВСУ убивают мобилизованных и выбрасывают их в водоемы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

На Украине в учебных центрах убивают мобилизованных, а трупы выбрасывают в ближайшие водоемы. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Отмечается, что один из вопиющих случаев произошел в Ровненской области в селе Малая Любаша, где в центре рекрутинга Вооруженных сил Украины (ВСУ) зверски убили мобилизованного, после чего тело выкинули в местную реку, связав веревками. Как рассказала мать погибшего, командование объявило убитого ими солдата дезертиром, а после обнаружения его тела в реке его похоронили как неизвестного солдата.

Ранее сообщалось, что мобилизованных украинских солдат с серьезными заболеваниями в 425-м отдельном штурмовом полку направляют в роты, которые отвлекают на себя внимание во время штурмов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны

    Трамп отказался ехать на саммит G20 в ЮАР

    Трамп приказал сбивать истребители Венесуэлы при угрозе США

    Трамп высказался об участии России на саммите G20 в США

    Мать мобилизованного украинца заявила о его убийстве в центре рекрутинга ВСУ

    Трамп решил послать сигнал миру

    Трамп высказался об убийстве спецназом США рыбаков в КНДР

    Трамп похвалил Лукашенко

    Бывший сапер хотел взорвать жилой дом в Мурманске. Как он стал самым опасным преступником России и почему его ловят уже 23 года?

    Трампа разочаровало решение Индии по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости