В учебных центрах ВСУ убивают мобилизованных и выбрасывают их в водоемы

На Украине в учебных центрах убивают мобилизованных, а трупы выбрасывают в ближайшие водоемы. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Отмечается, что один из вопиющих случаев произошел в Ровненской области в селе Малая Любаша, где в центре рекрутинга Вооруженных сил Украины (ВСУ) зверски убили мобилизованного, после чего тело выкинули в местную реку, связав веревками. Как рассказала мать погибшего, командование объявило убитого ими солдата дезертиром, а после обнаружения его тела в реке его похоронили как неизвестного солдата.

Ранее сообщалось, что мобилизованных украинских солдат с серьезными заболеваниями в 425-м отдельном штурмовом полку направляют в роты, которые отвлекают на себя внимание во время штурмов.