Ценности
14:50, 5 сентября 2025

Меч Дарта Вейдера ушел с молотка за 297 миллионов рублей

На аукционе в США световой меч Дарта Вейдера продали за 297 миллионов рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Leon Neal / Getty Images

Световой меч героя серии фильмов «Звездные войны» Дарта Вейдера ушел с молотка за сотни миллионов рублей. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на данные аукционного дома Propstore.

Отмечается, что меч продали на торгах в Лос-Анджелесе, США, за 3,65 миллиона долларов (297 миллионов рублей). При этом известно, что первоначальная цена составляла 500 тысяч долларов (40 миллионов рублей).

На мече, который использовался во время съемок двух из трех фильмов первоначальной трилогии «Звездных войн», заметны трещина и другие видимые повреждения. Финальная ставка составила 2,9 миллиона долларов (230 миллионов рублей). Вместе с комиссией сумма достигла 3,65 миллиона долларов.

В апреле культовое платье Мэрилин Монро продали на аукционе почти за 30 миллионов рублей. Речь шла о розовом шелковом платье итальянского бренда Pucci, украшенном тонким поясом с хрустальными кисточками.

