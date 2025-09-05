Медведев перечислил усиливающие военную активность вблизи границ России страны

Медведев: Финляндия, Норвегия и Польша усиливают военную активность вблизи РФ

Некоторые страны усиливают военную активность вблизи границ Российской Федерации (РФ). Их названия перечислил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами, пишет РИА Новости.

«Соседи, к сожалению, а именно страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Польша усиливают военную активность вблизи нашей территории», — сказал политик. В пример он привел возведение Финляндией стен и заградительных сооружений. По словам Медведева, такая инфраструктура годится для размещения воинских частей.

Медведев также подчеркнул, что необходимо повысить надежность защиты госграницы, обеспечив фортификационное оборудование. Он отметил, что уже говорил об этом с губернаторами.

Ранее Медведев ответил на слова президента Финляндии Александра Стубба о якобы победе страны над СССР. Зампред Совбеза назвал их подсказкой украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о том, как объяснить его «грядущую "победу"». Кроме того, политик также показал карту, на которой показаны результаты советско-финской войны 1941-1944 годов с потерянными Финляндией территориями.