Месси оформил дубль в возможном последнем домашнем матче за сборную Аргентины

Месси дважды забил Венесуэле, игра может стать последней домашней за Аргентину

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в составе сборной Аргентины в игре квалификации чемпионата мира-2026 против Венесуэлы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 5 сентября, в Буэнос-Айресе и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Помимо Месси, в составе победителей отличился Лаутаро Мартинес.

Этот матч может стать для Месси последним домашним в составе сборной Аргентины. Ранее игрок допустил, что не сыграет на ЧМ-2026, на который его команда уже квалифицировалась.

Месси играет за сборную Аргентины с 2005 года. В составе команды он принял участие в пяти чемпионатах мира. В 2014-м аргентинцы завоевали на мундиале серебро, а в 2022-м стали победителями турнира.