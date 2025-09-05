Спорт
10:32, 5 сентября 2025Спорт

Месси оформил дубль в возможном последнем домашнем матче за сборную Аргентины

Месси дважды забил Венесуэле, игра может стать последней домашней за Аргентину
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в составе сборной Аргентины в игре квалификации чемпионата мира-2026 против Венесуэлы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 5 сентября, в Буэнос-Айресе и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Помимо Месси, в составе победителей отличился Лаутаро Мартинес.

Этот матч может стать для Месси последним домашним в составе сборной Аргентины. Ранее игрок допустил, что не сыграет на ЧМ-2026, на который его команда уже квалифицировалась.

Месси играет за сборную Аргентины с 2005 года. В составе команды он принял участие в пяти чемпионатах мира. В 2014-м аргентинцы завоевали на мундиале серебро, а в 2022-м стали победителями турнира.

