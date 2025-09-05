Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:23, 5 сентября 2025Экономика

Мужчина поселился в подвале и был арестован

В США мужчина поселился в подвале жилого дома и был арестован
Мария Черкасова

Фото: Wirestock / Freepik

Мужчина из штата Орегон в США решил пожить в подвале жилого дома, за что был арестован. Об этом сообщает Daily Mail.

Незаконное заселение произошло в доме округа Клакамас недалеко от Портленда. На 40-летнего Бениамина Букура пожаловался собственник жилья сверху, когда услышал странные звуки. Мужчину раскрыли, когда его, припарковавшимся у дома и направившимся к задней части здания, заметил очевидец. Вскоре тот увидел, что в подвале загорелся свет, а дверь закрылась. Прибывшие полицейские, не сумев открыть дверь ключами владельца, вынуждены были проникнуть внутрь, где и обнаружили Букура.

Оказалось, что мужчина обставил импровизированное жилище — там обнаружили кровать, телевизор, зарядные устройства, а также прибор для употребления метамфетамина. По данным полиции, мужчина для питания электрических приборов использовал электричество из квартиры сверху.

Материалы по теме:
Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья. Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?
Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья.Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?
13 апреля 2025
В России захотели вернуть доходные дома. Как этот забытый вид жилья до неузнаваемости изменил облик главных городов страны?
В России захотели вернуть доходные дома.Как этот забытый вид жилья до неузнаваемости изменил облик главных городов страны?
6 июля 2025

В полиции рассказали, что Букур предпринял значительные усилия по улучшению условий жизни в «подполье» и жил там долгое время. Ему предъявили обвинения в незаконном проникновении в жилье и владении наркотиками. Инцидент произошел в кондоминиуме, где жильцы многоквартирного дома владеют своими помещениями лично, а общедомовые пространства (например, подъезды, лифты, крыша и подвал) — принадлежат им на правах общей долевой собственности.

Ранее в Москве, в районе Западное Бирюлево, мигранты поселились в подвале жилого дома, вызвав таким образом гнев жильцов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезду фильмов «Лед» и «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту. У актрисы нашли вейп с гашишным маслом

    Раскрыты судебные перспективы звезды фильмов «Холоп» и «Лед» по делу о наркотиках

    Стало известно о попытке удара ВСУ по российскому газовому месторождению

    Врач назвал секрет жизни до 90 лет

    Зеленский анонсировал встречу лидеров ЕС и США для координирования санкций против РФ

    Туск не пожалел о своих резких словах о Трампе

    Женщина лишилась полмиллиона рублей после беседы с нуждавшимся в кислороде «астронавтом»

    Тайные договоренности Путина и Ким Чен Ына допустили

    Хакеры научились подделывать лица людей

    Задержание звезды «Интернов» с наркотиками прокомментировали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости