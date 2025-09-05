Мужчина поселился в подвале и был арестован

В США мужчина поселился в подвале жилого дома и был арестован

Мужчина из штата Орегон в США решил пожить в подвале жилого дома, за что был арестован. Об этом сообщает Daily Mail.

Незаконное заселение произошло в доме округа Клакамас недалеко от Портленда. На 40-летнего Бениамина Букура пожаловался собственник жилья сверху, когда услышал странные звуки. Мужчину раскрыли, когда его, припарковавшимся у дома и направившимся к задней части здания, заметил очевидец. Вскоре тот увидел, что в подвале загорелся свет, а дверь закрылась. Прибывшие полицейские, не сумев открыть дверь ключами владельца, вынуждены были проникнуть внутрь, где и обнаружили Букура.

Оказалось, что мужчина обставил импровизированное жилище — там обнаружили кровать, телевизор, зарядные устройства, а также прибор для употребления метамфетамина. По данным полиции, мужчина для питания электрических приборов использовал электричество из квартиры сверху.

В полиции рассказали, что Букур предпринял значительные усилия по улучшению условий жизни в «подполье» и жил там долгое время. Ему предъявили обвинения в незаконном проникновении в жилье и владении наркотиками. Инцидент произошел в кондоминиуме, где жильцы многоквартирного дома владеют своими помещениями лично, а общедомовые пространства (например, подъезды, лифты, крыша и подвал) — принадлежат им на правах общей долевой собственности.

