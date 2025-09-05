Культура
На суде раскрыли неожиданную подробность жизни Аглаи Тарасовой

У задержанной с наркотиками актрисы Аглаи Тарасовой нашли паспорт Израиля
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

У задержанной с наркотиками в аэропорту Аглаи Тарасовой нашли паспорт другой страны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, которые присутствуют на заседании суда, дочь актрисы Ксении Раппопорт оказалась гражданкой Израиля. Также уточняется, что следователи изъяли документ.

Звезда сериала «Интерны» и российского блокбастера «Лед» во время заседания по избранию меры пресечения раскаялась и признала, что совершила ошибку.

Ранее стало известно, что актрису Аглаю Тарасову не упомянули в актерском составе комедии «Холоп 3» на фоне задержания с наркотиками в аэропорту.

