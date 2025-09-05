Бывший СССР
На Украине объявили химическую опасность

ГСЧС Украины предупредила о химической опасности в Днепропетровске
Алевтина Запольская
Фото: Jose Colon / Anadolu / Getty Images

В Днепропетровске предупредили о химической опасности в городе. Об этом рассказал Telegram-канал «Днепр Оперативный»

«Сообщается, что спасатели предупреждают о химической опасности и призывают закрыть окна», — сказано в публикации.

Позднее был опубликован комментарий сотрудника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергея Ковтонюка. По его словам, служба приняла меры, чтобы избежать возможного поражения населения.

Ночью Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар дронами по предприятию в Днепропетровске.

Ранее на Украине рассказали о наступлении армии России в Днепропетровской области. Украинский аналитический проект DeepState подтвердил взятие российскими войсками села Воскресенка.

