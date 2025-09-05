Путешествия
18:08, 5 сентября 2025

Напившийся водки пассажир самолета ударил девушку на глазах у дочери и полицейского

Daily Star: Пьяный пассажир самолета ударил девушку на рейсе с Крита
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

Напившийся водки в дьюти-фри пассажир самолета авиакомпании TUI ударил девушку на глазах у дочери и полицейского. Об этом пишет Daily Star.

Уточнялось, что инцидент произошел еще 11 июня на ночном рейсе из Крита до Ньюкасла (Великобритания), суд по делу должен состояться в первую неделю сентября. Между 36-летним пьяным мужчиной и его девушкой произошла ссора. Внезапно он набросился на нее, ударил кулаком в лицо, а затем продолжил кричать. Это произошло на глазах у его маленькой дочери и полицейского, который также был пассажиром рейса.

Бортпроводники были вынуждены пересадить девушку на другое место в целях безопасности. Также экипаж обсуждал изменение маршрута в связи с произошедшим, но в итоге самолет приземлился в Ньюкасле, как и было запланировано.

Буйного пассажира арестовали по прибытии в место назначения. Он признал свою вину и получил условный срок в четыре месяца и штраф в размере 85 фунтов стерлингов (9,2 тысячи рублей). Его также обязали выплатить компенсацию пострадавшей на сумму 154 фунта стерлингов (16,8 тысячи рублей).

Ранее летевший в Анталью самолет экстренно посадили в греческих Салониках из-за потасовки пассажиров. Тогда турист избил соседа по салону.

