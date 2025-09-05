Daily Mail: Самолет экстренно сел из-за избившего соседа по салону туриста

Летевший в Анталью самолет экстренно посадили из-за потасовки пассажиров — турист из Великобритании избил соседа по салону. Об этом пишет газета Daily Mail.

Уточнялось, что инцидент произошел 1 сентября на рейсе Манчестер — Анталья. Через некоторое время пути самолет вынужденно сел в Салониках (Греция), так как на борту началась драка. По информации газеты, 35-летний британский турист несколько раз ударил кулаком 41-летнего пассажира из Турции.

По приземлению дебошира взяли под стражу, а пострадавшего осмотрел врач. Позже британец был признан виновным в нарушении общественного порядка на борту самолета и нанесении телесных повреждений человеку. Его приговорили к 15 месяцам тюрьмы, однако турист в апелляции утверждает, что лишь толкнул пострадавшего после того, как почувствовал «тряску» при попытке откинуть сидение.

Ранее на видео попали пассажиры самолета, которые устроили драку в салоне. Путешественники были вынуждены задержаться на борту после приземление по вине двух мужчин, подравшихся из-за плача ребенка.