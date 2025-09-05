Мир
Назван главный кандидат на пост премьер-министра Франции

Politico: Министр обороны Лекорню стал лидером гонки за место премьера Франции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню считается лидером гонки за место премьер-министра республики. Об этом сообщает Politico.

«Себастьян Лекорну уже некоторое время находится в ожидании. Теперь, возможно, наконец-то настал его час. В связи с тем, что, по общему мнению, в понедельник французский премьер-министр Франсуа Байру будет отстранен от должности, незаметный министр обороны — ранее считавшийся фаворитом на эту должность — вновь оказался в центре внимания как один из лидеров гонки», — говорится в материале.

Как отмечает издание, глава французского оборонного ведомства — единственный министр, оставшийся в правительстве с момента избрания президента Франции Эммануэля Макрона в 2017 году, и переживший бесчисленные перестановки и внеочередные выборы.

По словам сотрудника французского парламента, пожелавшего остаться анонимным, Лекорню довольно успешно проявил себя «в мире Макрона», поскольку у него есть «некоторая способность к выживанию».

Ранее Макрон пригрозил России новыми санкциями, которые будут согласованы с США, если Москва не согласится урегулировать конфликт на Украине. Французский лидер добавил, что Киев начнет согласовывать возможные антироссийские ограничения с Вашингтоном.

