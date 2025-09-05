Назван состав сборной России на матч с Катаром

В состав сборной России по футболу на матч с Катаром вошли 24 игрока

Российский футбольный союз (РФС) объявил состав сборной России на матч с Катаром. Соответствующая информация появилась на сайте РФС.

В списке присутствуют 24 футболиста. Среди них голкипер парижского ПСЖ Матвей Сафонов, Антон Миранчук из московского «Динамо» и Алексей Миранчук из американской «Атланты Юнайтед», а также хавбек «Монако» Александр Головин.

Ранее сообщалось, что пять футболистов покинули сборную России и не вошли в состав на матч с Катаром. В частности, во встрече не примут участие вратарь Александр Максименко и полузащитник Руслан Литвинов (оба — московский «Спартак»), защитник «Ростова» Илья Вахания, а также полузащитники Александр Черников («Краснодар») и Кирилл Глебов (ЦСКА). Игроки вернутся в расположение клубов.

4 сентября сборная России сыграла безголевую ничью с Иорданией в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Матч с командой Катара должен пройти в Эр-Райяне 7 сентября. Сборная России с весны 2022 года отстранена от международных соревнований и может проводить только товарищеские игры.