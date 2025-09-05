Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Греция
Сегодня
21:45 (Мск)
Беларусь
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 1-й тур
Украина
Сегодня
21:45 (Мск)
Франция
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 1-й тур
Италия
Сегодня
21:45 (Мск)
Эстония
ЧМ-2026 — Европа|Группа I. 5-й тур
Новак Джокович
Сегодня
22:00 (Мск)
Карлос Алькарас
US Open (м)
Янник Синнер
Завтра
02:00 (Мск)
Феликс Оже-Альяссим
US Open (м)
18:05, 5 сентября 2025Спорт

Назван состав сборной России на матч с Катаром

В состав сборной России по футболу на матч с Катаром вошли 24 игрока
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Российский футбольный союз (РФС) объявил состав сборной России на матч с Катаром. Соответствующая информация появилась на сайте РФС.

В списке присутствуют 24 футболиста. Среди них голкипер парижского ПСЖ Матвей Сафонов, Антон Миранчук из московского «Динамо» и Алексей Миранчук из американской «Атланты Юнайтед», а также хавбек «Монако» Александр Головин.

Ранее сообщалось, что пять футболистов покинули сборную России и не вошли в состав на матч с Катаром. В частности, во встрече не примут участие вратарь Александр Максименко и полузащитник Руслан Литвинов (оба — московский «Спартак»), защитник «Ростова» Илья Вахания, а также полузащитники Александр Черников («Краснодар») и Кирилл Глебов (ЦСКА). Игроки вернутся в расположение клубов.

4 сентября сборная России сыграла безголевую ничью с Иорданией в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Матч с командой Катара должен пройти в Эр-Райяне 7 сентября. Сборная России с весны 2022 года отстранена от международных соревнований и может проводить только товарищеские игры.

    Все новости