22:51, 5 сентября 2025Экономика

Названа уникальная производственная отрасль России

Мантуров: РФ единственная в мире производит все комплектующие для самолетов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Россия является единственной страной в мире, которая производит абсолютно все детали для самолетов. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, передает ТАСС.

Он отметил, что РФ заинтересована в международной кооперации, однако была вынуждена перейти на собственное производство.

В пятницу, 5 сентября, совершил полет полностью импортозамещенный самолет SJ-100, построенный по серийным технологиям. Мантуров уточнил, что двигатель ПД-8 для этого лайнера уже начал производиться серийно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна входит в пятерку лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей. По его словам, двигателестроение важно для России с точки зрения как гражданских отраслей, так и оборонных. Кроме того, Путин отметил, что Россия должна не только закрывать свои потребности в производстве ракетных двигателей, но и выходить на мировые рынки.

