Обновился рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: Работу Путина на посту президента положительно оценили 82 процента россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценили 82 процента граждан страны, следует из обновленного рейтинга главы государства, который опубликован на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Негативно о деятельности Путина высказались только 7 процентов опрошенных, еще 11 процентов не определились. Кроме того, 80 процентов респондентов заявили, что доверяют главе государства. Противоположного мнения придерживаются 11 процентов, еще 9 процентов с ответом не определились.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 29 по 31 августа в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Неделей ранее, согласно результатам опроса ФОМ, Путину доверяли также 80 процентов россиян. Работу главы государства положительно оценивал 81 процент респондентов.